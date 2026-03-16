Москвичам рассказали, какая погода будет в городе до конца недели

Теплая погода без осадков сохранится в Москве до конца недели. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Сколько помню, в Москве впервые в марте вот такая погода — уже третью неделю стоит теплая погода без осадков, переменная облачность, солнышко. Днем плюсовая температура — от плюс 8 до плюс 14 градусов, и ночью от минус четырех до нуля градусов. Отличная погода, до конца недели это тепло продолжается, — сказал он.

По словам специалиста, всю неделю в столице будет хорошая погода — без осадков, сухая, тeплая, и ночью «слабенький минус». Цыганков также отметил, что снег продолжает таять, передает агентство городских новостей «Москва».

В Гидрометцентре России рассказали, что астрономическая весна в столичном регионе начнется теплой погодой без осадков, однако вероятна облачность. По прогнозу службы, в 2026 году астрономическая весна наступит 20 марта.

При этом 16 марта Департамент транспорта города Москвы призвал водителей не менять резину на летнюю из-за неустойчивой погоды. В ведомстве уточнили, что условия на дорогах остаются непростыми. Автомобилистам следует быть осторожными и учитывать возможные изменения погоды в течение дня.