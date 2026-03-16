Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве 20 марта

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В текущем году Ураза-байрам наступает 20 марта и продлится три дня.

В столице мероприятия пройдут ранним утром в местах традиционного проведения праздников, а также на специально выделяемых правительством Москвы временных альтернативных площадках.

Для удобства верующих в Московском регионе утром 20 марта будут организованы трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Мусульмане имеют полное право совершать намаз в общественных местах без каких-либо ограничений, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он подчеркнул, что это право аналогично праву православных верующих совершать крестное знамение. По словам юриста, проведение молитв в публичном месте не нарушает общественный порядок. Салкин отметил, что если кто-то считает подобные действия неприемлемыми, необходимо обращаться к депутатам Госдумы.