Рекордную погоду пообещали москвичам 16 марта

Очередной температурный рекорд прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 16 марта. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Как уточнил специалист, погоду будет определять западная периферия азиатского антициклона. Благодаря этому в Москве и Подмосковье сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью от одного до шести метров в секунду.

Воздух прогреется до 9-11 градусов. Тишковец не исключил повторение рекорда 2015 года, когда в этот же день, 16 марта, термометры зафиксировали плюс 10,3 градуса, сообщает РИА Новости.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что теплая и сухая погода сохранится в Москве во второй половине марта. По словам метеоролога, снежный покров к концу первого зимнего месяца сократится до 7-12 сантиметров. Леус отметил, что с начала весны в столице выпало осадков меньше положенного – в осадкомеры попало 10 миллиметров, что составляет всего 29% от месячной нормы.

За несколько дней до этого ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допускала, что после аномально теплых выходных 14-15 марта в столичный регион вернутся ночные заморозки. Специалист уточняла, что температура по-прежнему будет превышать климатическую норму, хотя и не столь значительно, как прежде.