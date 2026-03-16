Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Росавиации.

— В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании некоторых рейсов.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, передает Telegram-канал Росавиации.

Ограничения на аэропорт также вводились 15 марта на фоне атаки БПЛА на Москву. Глава города Сергей Собянин сообщал об устранении за сутки уже 119 дронов ВСУ, летевших на столицу.