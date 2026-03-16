Собянин подвел итоги двух месяцев тестирования беспилотного поезда в метро

Первый в России беспилотный поезд в метро прошел уже более 1000 километров по Большой кольцевой линии. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Испытания состава проходят без пассажиров, а в кабине находится машинист для контроля. За время обкатки специалист ни разу не вмешался в работу системы.

Программное обеспечение для поезда, инфраструктуры, построения графиков и диспетчеризации разработано и поддерживается специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.

Система самостоятельно разгоняет и тормозит состав, а также открывает и закрывает двери на станциях. Помимо этого, ПО моментально отправляет поезду сигнал о появлении посторонних объектов на путях и следит за интервалами движения.

Тестирование беспилотного поезда проходит в несколько этапов. К концу 2026 года состав начнет регулярно курсировать без пассажиров со стандартными интервалами столичного метро.

— В 2027-м планируем начать первые поездки с пассажирами, а к 2030-му — запустить первую линию беспилотного метро, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

В 2025 году в систему столичного транспорта внедрили пять пассажирских сервисов, которые сделали поездки москвичей и гостей города более комфортными. Например, специалисты применили технологию нейроголоса. Теперь отличить его от голосов дикторов Московского транспорта невозможно. Нейроголос уже звучит во всех поездах Сокольнической линии, а также в первом полностью беспилотном трамвае.