Синоптик Позднякова спрогнозировала температурный рекорд в Москве

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в Москве в ближайшие дни.

По словам синоптика, погоду будет определять антициклон.

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры по Москве — -3...-1 °C, в центре города — положительные значения. Дневная температура — +11...+13 °C до конца недели», — подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что, вероятно, сегодня, 16 марта, «будет новый температурный рекорд».

«Температурный фон выше климатической нормы на 6—7 °C», — заключила собеседница RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве может быть побит четвёртый за месяц температурный рекорд — ожидается до +11 °С.