Москву ждет рекордная погода

Рекордно теплая погода ожидается в Москве в понедельник, 16 марта. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух прогреется до +11 градусов.

По прогнозу специалиста, в течение дня в столице синоптическая ситуация будет обусловлена западной периферией азиатского антициклона.

«Сохранится малооблачная погода, осадки исключены. Температура воздуха +9 — +11. Возможен повтор рекорда 2015 года, когда в этот день было +10,3», — заявил Тишковец.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало — ожидается 754 мм рт. ст.

Начало астрономической весны в Москве будет теплым

Тишковец добавил, что подобная погода сохранится до четверга, 19 марта. Ожидается переменная облачность, без осадков. На пике максимального дневного прогрева столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +9 до +12. В конце рабочей недели погода может испортиться.