Панда Катюша из Московского зоопарка набрала вес

Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и теперь весит 85 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора зоосада Светлану Акулову.

По ее словам, сейчас у панд начался период активного поедания бамбука, и животные с аппетитом съедают почти весь предложенный корм. При этом темпы роста Катюши уже снизились по сравнению с первым годом жизни.

Акулова уточнила, что вес остальных панд в зоопарке остается стабильным: самец Жуи весит 135 килограммов, а самка Диндин — 110 килограммов.

Международный день панд отметили в Московском зоопарке в минувшее воскресенье, передает «Радиоточка НСН».