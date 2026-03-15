Собянин сообщил об уже 111 БПЛА, сбитых на подлете к Москве более чем за сутки

Силами противовоздушной обороны уничтожены еще два летевших на столицу украинских дрона. Общее число уничтоженных более чем за сутки аппаратов достигло 111. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в MAX.

Незадолго до этого представители Министерства обороны сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских дронов над российскими регионами.