Причиной ДТП с трамваями в Москве стал сбой в работе системы управления

Продолжается выяснение обстоятельств и изучение причин ДТП, произошедшего с участием трамваем на ул. Водников. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продолжаем детальное изучение ситуации с ДТП с участием трамваев на ул. Водников. Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном. Сервисная компания производителя трамвайных вагонов в настоящее время проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах этой серии, чтобы исключить подобные ситуации в будущем», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что за управлением вагона была опытный водитель со стажем 23 года. Она действовала профессионально и правильно, в строгом соответствии с должностной инструкцией.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что количество пострадавших в ДТП с участием трамваев ул. Водников увеличилось до 22 человек, в том числе пять детей.