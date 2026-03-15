Уже 800 тысяч человек оплачивают проезд в метро Москвы по биометрии

Оплата проезда с помощью биометрии продолжает набирать популярность среди москвичей. Количество постоянных пользователей этого цифрового сервиса достигло 800 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 15 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажирам городского транспорта больше не нужно искать банковские карты, смартфоны или мелочь в сумке. Проход через турникет происходит практически мгновенно — достаточно просто посмотреть в камеру. Эта технология уже работает на всех станциях метро и МЦК, доступна в «Аэроэкспрессах», на речном транспорте, а также на ряде станций МЦД.

Проезд по биометрии обходится в 71 рубль, что ощутимо дешевле, чем при оплате обычной банковской картой —разница составляет 12 рублей. Кроме того, безопасность данных обеспечивается стандартами банковского уровня, что гарантирует полную конфиденциальность и шифрование информации. Подключиться к системе можно через мобильное приложение «Метро Москвы».

— Мы продолжаем внедрять этот удобный российский платежный инструмент. До конца 2026 года он заработает на станциях всех МЦД и наземном транспорте, — передает слова Ликсутова официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе продолжает развиваться билетная система транспорта — жителям и гостям столицы доступен самый широкий в мире выбор способов оплаты проезда и гибкое тарифное меню.