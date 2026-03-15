Начало астрономической весны в Москве будет теплым

Астрономическая весна в Москве и Московской области начнется с теплой погоды, сообщили в Гидрометцентре, пишет ТАСС.

© Российская Газета

Отмечается, что ее приход ожидается 20 марта. Воздух в этот день прогреется до плюс десяти градусов.

"Кроме того, осадков 20 марта не будет, но на небе вероятна облачность", - отмечают синоптики.

Ночные температуры не изменятся и будут держаться на отметке от минус двух до плюс трех градусов.

Начало астрономической весны связано с днем весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи на всей Земле становится одинаковой.