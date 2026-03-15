Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

Киевский вокзал в Москве следует переименовать, вернув ему историческое название. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru».

Иванов напомнил, что до 1934 вокзал назывался Брянским — по название железной дороги, на которой он стоял.

«Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — заявил депутат.

Он добавил, что в настоящее время поезда до Киева с этого вокзала фактически не ходят. По мнению Иванова, историческое название будет точнее отражать географию перевозок.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге захотели переименовать улицу в честь советского вождя Иосифа Сталина. Кроме того, также стало известно о планах установить в городе его бюст высотой более трех метров.