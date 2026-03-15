Движение трамваев на северо-западе Москвы после ДТП на улице Водников полностью восстановлено. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение трамваев на северо-западе Москвы полностью восстановлено. Ранее, около 9:30, на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту № 6.

Вместо трамваев работали автобусы — от остановки «Братцево» до метро «Сокол», — говорится в материале.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что всем пострадавшим будет оказана помощь от Московского метрополитена.

По официальной версии Госавтоинспекции, количество пострадавших при столкновении трамваев — 22 человека. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что причиной аварии стал сход одного из трамваев с рельс из-за технической неисправности. Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.