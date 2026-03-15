Третий в марте температурный рекорд обновлен в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, к 13:00, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 9,9 градуса, что на одну десятую выше прежнего суточного рекорда максимальной температуры воздуха, ранее принадлежавшего 2015 года. Таким образом, в Москве установлен уже третий в марте температурный рекорд», – написал Леус.

Он отметил, что температура воздуха продолжит расти, так что точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.