Ограничения сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба Росавиации.

© Вечерняя Москва

— Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в материале.

В Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта уточнили, что соответствующие меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Позже Росавиация добавила, что в аэропорту Шереметьево также сняли ограничения.

8 марта аэропорт Сочи восстановил свою работу после введения ограничений. Сообщение о введении мер в авиагавани было опубликовано в 15:37 по московскому времени. Уже в 17:04 появилась публикация о восстановлении работы аэропорта.