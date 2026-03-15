Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

15 марта в России отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX поздравил столичных специалистов этой сферы с профессиональным праздником.

«Мы отмечаем этот праздник в самом начале весны. И одновременно провожаем зиму, которая стала серьезным испытанием для каждого из нас. С первых дней года и до конца февраля московские коммунальщики мобилизовали все свои ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами», — напомнил Мэр Москвы.

Мэр Москвы отметил, что в решении этой задачи сотрудникам сферы ЖКХ пришли на помощь тысячи работников энергетических, строительных и других смежных предприятий столичного комплекса городского хозяйства. Специалистам было очень непросто, но они успешно справились с последствиями снегопадов.

«Сегодня весна вступает в свои права. Через несколько недель мы увидим совсем другую Москву — зеленый, нарядный, уютный и праздничный город. И это тоже будет вашей заслугой, дорогие друзья!» — написал Сергей Собянин.

Он поблагодарил столичных работников сферы ЖКХ за огромный труд, высокий профессионализм, неоценимый вклад в развитие лучшего города Земли и пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.