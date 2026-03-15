Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max поздравил столичных работников ЖКХ с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днeм работников жилищно-коммунального хозяйства. Мы отмечаем этот праздник в самом начале весны. И одновременно провожаем зиму, которая стала серьeзным испытанием для каждого из нас. С первых дней года и до конца февраля московские коммунальщики мобилизовали все свои ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами. В решении этой задачи им пришли на помощь тысячи работников энергетических, строительных и других смежных предприятий комплекса городского хозяйства Москвы. Было очень непросто, но вы справились со своей задачей. И за это вам огромное спасибо от имени москвичей. Сегодня весна вступает в свои права. Через несколько недель мы увидим совсем другую Москву – зелeный, нарядный, уютный и праздничный город. И это тоже будет вашей заслугой, дорогие друзья!», – написал мэр.

Он поблагодарил работников за огромный труд и высокий профессионализм, за неоценимый вклад в развитие Москвы.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», – добавил Собянин.