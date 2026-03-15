На территории «Лосиного Острова» обнаружили редкую ящерицу

В Москве провели масштабное исследование по изучению амфибий и рептилий. Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук проанализировали состав обитателей 11 особо охраняемых зеленых территорий столицы и московской части национального парка «Лосиный Остров». Исследование организовал Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

На изученных природных территориях обитают земноводные и пресмыкающиеся 14 видов. Из них восемь видов — земноводные, включая травяную, остромордую и озерную лягушек, обыкновенную чесночницу, серую и зеленую жаб, обыкновенного и гребенчатого тритонов. Еще шесть видов — это пресмыкающиеся, в том числе обыкновенный уж, живородящая и прыткая ящерицы, колхидская веретеница, болотная и красноухая черепахи. Чаще всего москвичи могут встретить травяную и озерную лягушек, а также обыкновенного ужа, а вот заметить серую или зеленую жабу — большая удача, они распространены меньше всего.

Во время изучения московской части национального парка «Лосиный Остров» ученые подтвердили присутствие 10 видов земноводных и пресмыкающихся. Здесь нашли травяную, остромордую и озерную лягушек, обыкновенного и гребенчатого тритонов, серую жабу, живородящую ящерицу, колхидскую веретеницу и обыкновенного ужа, а также красноухую черепаху. Восемь из этих видов занесены в Красную книгу Москвы. Исследование подтвердило большую значимость национального парка в деле сохранения редких животных.

Интересно, что колхидская веретеница в Москве считалась исчезнувшей. Это опроверг волонтер Евгений Пулин. Он сфотографировал пресмыкающееся в национальном парке «Лосиный Остров» и сообщил об этом специалистам. Теперь известно, что под пологом леса редкий вид сохранился. Веретеница — это ящерица, которая лишена ног, поэтому ее часто принимают за змею. Медлительное и совершенно безвредное животное питается червями и другими беспозвоночными.

Специалисты «Контроля Москвы» напоминают москвичам, что во время прогулки на зеленых территориях следует быть осторожными. Передвигаться можно только по дорожкам, а повреждать растения и оставлять мусор строго запрещено. Важно также соблюдать тишину и держать питомцев на поводке, чтобы не потревожить диких животных.