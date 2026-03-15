В Москву возвращаются ночные заморозки

Ночью на следующей неделе в Москве ожидаются отрицательные температуры. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в разговоре с ТАСС.

По ее словам, в ночные часы температура будет колебаться около нуля и временами опускаться ниже. Синоптик уточнила, что в разные дни возможны показатели примерно от –4°C до +2°C.

Паршина также отметила, что в ночное время в городе будет наблюдаться слабый минус.

К середине субботы, 14 марта, температура в российской столице поднялась до +14,1°C. Однако этот показатель был зафиксирован только на Балчуге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до +12,7°C. А температурный рекорд 14 марта был зафиксирован в прошлом году. Тогда воздух на ВДНХ прогрелся до +13,7°C, побить его не удалось.