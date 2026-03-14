Жителей Московского региона предупредили о похолодании

В ночь на воскресенье, 15 марта, мороз в Московском регионе может усилиться до -6°C, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, в столице прогнозируется температура -2...4°C, в Московской области — -1...6°C. На дорогах может образоваться гололедица.

В Гидрометцентре добавили, что днем в столичный регион вернется весенняя погода. Воздух в Москве прогреется до 10...12°C, а в Подмосковье — до 8...13°C.

К середине субботы, 14 марта, температура в российской столице поднялась до 14,1°C. Однако этот показатель был зафиксирован только на Балчуге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 12,7°C. А температурный рекорд 14 марта был зафиксирован в прошлом году. Тогда воздух на ВДНХ прогрелся до 13,7°C, побить его не удалось.