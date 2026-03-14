В двух московских аэропортах приостановили полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В ведомстве уточнили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры в Домодедово были введены на короткий срок. Спустя 15 минут Росавиация опубликовала сообщение об их отмене.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Всего с 17:23 мск он рассказал о 15 уничтоженных дронах, направлявшихся к столице.

13 марта губернатор Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.