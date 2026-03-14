Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА над Москвой

Девять беспилотников, направлявшихся к Москве, были сбиты силами противовоздушной обороны, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. По его словам, все дроны были уничтожены на подлете к городу.

Он уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Всего общее количество сбитых БПЛА составило 25 дронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 16 беспилотников при подлете к столице.