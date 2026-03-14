Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

В двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности полетов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение дня на подлете к Москве были сбиты восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, на месте работают специалисты экстренных служб.