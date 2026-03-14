Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву двух беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Всего за ночь 14 марта над российскими регионами ликвидировали 87 дронов. Наибольшее количество сбили над Азовским морем и Краснодарским краем — по 31 и 16 соответственно.

В тот же день стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.