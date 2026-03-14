Собянин: Москва установила рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Об этом в субботу, 14 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

В этом году столицу представляют больше трех тысяч человек. Так, за победу в соревнованиях по робототехнике будут бороться 126 ребят, что на 38 процентов больше, чем в 2025-м.

— Покажут свои знания по химии — 197 учеников (+10 процентов), по русскому языку — 234 (+15 процентов), по физике — 199 (+13 процентов). Впервые сформирована московская сборная по ИИ — в ее составе 128 школьников, — отметил глава города.

Ученики занимались с опытными педагогами ведущих московских вузов и прошли интенсивные сборы, где решали задания, посещали лекции и семинары.

Финалы пройдут с 14 марта по 3 мая в разных регионах России. В Москве состоятся состязания по восьми предметам: математике, информатике, труду, а также испанскому, итальянскому, китайскому, французскому и английскому языкам.

В 2025 году сборная Москвы завоевала 1863 диплома победителей и призеров. Так, более 100 школьников стали лучшими сразу по нескольким предметам.

— Убежден, в этом году результаты тоже будут хорошие. Верю в наших ребят и желаю им успехов! — написал мэр столицы в MAX.

7 марта Собянин сообщил, что московские школьники стали победителями Открытой олимпиады по программированию, завоевав 52 диплома. Среди наград — 22 первой степени, 21 — второй и девять третьей степени. Всего в соревновании приняли участие 190 москвичей. Участники в режиме реального времени писали код, который тут же проверялся тестирующей системой.