Метеоролог рассказал, когда в Москве окончательно растает снег

Метеоролог Цыганков рассказал, когда в Москве окончательно растает снег
Снег в Москве окончательно растает только в апреле. Об этом в субботу, 14 марта, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, в ближайшие дни в столице ожидается солнечная погода без осадков. Максимальная температура составит плюс 14 градусов днем и плюс 2 градуса ночью.
17 и 18 марта на юго-западе города ожидаются повышенная облачность и слабые осадки.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сказала, что теплая погода в Москве сохранится до конца марта. Она уточнила, что до 20 марта дневная температура в столичном регионе будет превышать плюс 10 градусов, а ночью составит около нуля.
Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус 5 градусов. Более того, заморозки могут вернуться в столицу в апреле и мае.