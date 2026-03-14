Метеоролог рассказал, когда в Москве окончательно растает снег

Снег в Москве окончательно растает только в апреле. Об этом в субботу, 14 марта, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в ближайшие дни в столице ожидается солнечная погода без осадков. Максимальная температура составит плюс 14 градусов днем и плюс 2 градуса ночью.

17 и 18 марта на юго-западе города ожидаются повышенная облачность и слабые осадки.

— Но снега еще много, снега еще больше нормы. У нас около 40 сантиметров при норме там 32 сантиметра. При такой ситуации снег уходит где-то к 10 апреля. Если только не будет супержаркая погода, — отметил Цыганков в беседе с RT.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сказала, что теплая погода в Москве сохранится до конца марта. Она уточнила, что до 20 марта дневная температура в столичном регионе будет превышать плюс 10 градусов, а ночью составит около нуля.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус 5 градусов. Более того, заморозки могут вернуться в столицу в апреле и мае.