Усиленная проверка оплаты проезда прошла у станции метро «Тушинская»

Около станции метро «Тушинская» 12 марта прошел очередной усиленный контроль оплаты проезда. Совместные бригады контролеров и сотрудников полиции провели масштабную ревизию пассажиропотока, охватив 62 автобусных маршрута. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра, контролеры проверили 2042 билета всего за один день. Он уточнил, что 133 пассажира не оплатили проезд — каждому из них выписали штраф в размере 5000 рублей. Еще двух нарушителей доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

— Мы продолжаем повышать культуру оплаты проезда в городском транспорте. Так, вчера провели уже вторую усиленную проверку у станции метро «Тушинская». В сравнении с прошлым разом увеличили количество проверенных билетов на 70 процентов. Благодарю всех добросовестных пассажиров! — отметил Ликсутов.

Ликсутов рассказал, что контролеры за эту зиму проверили более трех миллионов проездных билетов. Они выявили более 135 тысяч безбилетников. Повторные штрафы за неоплаченный проезд выписали 4,4 тысячи нарушителям.