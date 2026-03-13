Стало известно количество воробьев, живущих в Москве

Во время зимнего сезона переписи воробьев выяснилось, что в Москве проживают 31 193 этих пернатых, что почти в два раза больше, чем зимой 2025 года. В тот период в столице насчитали 15 793 воробья. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В текущем году к переписи пернатых, которая проходила с 7 по 15 февраля, присоединились в 2,5 раза больше москвичей по сравнению с прошлым зимним сезоном.

— Увеличение числа участников и их разная профессиональная принадлежность отражают растущую экологическую грамотность горожан и их стремление лучше понимать природу столицы. В зимний сезон 2025 года было отмечено свыше 15,7 тысячи воробьев, а в 2026 году — более 31 тысячи, — рассказала начальник Управления экологического образования и просвещения департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Жаркова.

Прошедшей зимой в акции «Воробьи на кустах» по переписи птиц приняли участие орнитологи, любители природы, энтузиасты и представители организаций, далеких от естественных наук, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

25 февраля кандидат биологических наук Павел Глазков высказался, что сообщения о якобы массовом ожирении воробьев в России не обладают научными основаниями и противоречат результатам недавних масштабных учетов птиц.