Собянин вручил премии Москвы в области туризма

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам столичной индустрии гостеприимства – премии города Москвы 2025 года в области туризма. Церемония награждения состоялась в Мраморном зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства «Москва».

«Поздравляю с заслуженными наградами, с победой в конкурсе Москвы на премию города Москвы в области туризма. Очень важное направление, которое год от года набирает обороты и становится неотъемлемой частью нашей с вами жизни», – сказал мэр.

Он отметил, что люди из сферы туризма вносят вклад в ее развитие, и поблагодарил их за работу.

«Несмотря на то, что, конечно, огромную роль играет вся инфраструктура города Москвы, самую важную роль играют люди, которые работают в том бизнесе, который вы представляете, коллективы, которые за вами стоят, управляющие, которые работают, бизнес, который вкладывает инвестиции. Это огромные-огромные отряды людей, креативных, вкладывающих душу, работающих в жесткой конкурентной среде. И вы показываете достойную работу», – добавил Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, премии столицы в области туризма присуждаются за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные в том числе на развитие туристического потенциала города, повышение качества и привлекательности туристических услуг, развитие расположенной на территории столицы инфраструктуры, реализацию новых инвестиционных проектов в сфере гостеприимства, внедрение лучших практик и стандартов сервиса, создание и продвижение новых туристических продуктов и сервисов, а также внедрение цифровых технологий в сфере туризма и индустрии гостеприимства Москвы. В 2025 году награды были удостоены 11 лауреатов.