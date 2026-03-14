Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон проката электросамокатов в более чем 35 городах Московской области. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе сервиса.

— Самокаты уже доступны в Долгопрудном, Одинцово, Реутове, Королеве. Компания сохраняет размер парка на уровне прошлого года — порядка 20 тысяч устройств, — рассказали в пресс-службе.

Сервис обновил весь парк самокатов, увеличил меры безопасности, добавив поворотники и укрупненные номера. Также усилены меры по идентификации пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к транспорту, передает агентство городских новостей «Москва».

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может начаться в конце марта или начале апреля. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что подготовка подвижного состава компаний к сезону займет около 10–15 дней из-за особенной зимы с большим количеством снега.

