Москвичам предложили ориентироваться в центре города по Солнцу и звездам

Москвичи и гости столицы могут ориентироваться по звездам даже в центре города, если будут знать самые яркие навигационные ориентиры. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказали в пресс-службе МФТИ.

— Ночью компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть в условиях засветки, — добавили в учреждении.

Зато ночью четко виднеется Большой ковш. Ученые рекомендуют мысленно провести линию через две крайние звезды — «стенки» ковша — и продолжить ее вверх на пять таких же отрезков.

— Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой медведице. Это и есть Полярная звезда. Таким образом, даже если сама цель не видна, направление на север будет найдено точно, — объяснили специалисты.

Днем и в сумеречное время можно ориентироваться на Солнце, уточнили в агентстве городских новостей «Москва».

Недавно в Троице-Сергиевой лавре специалисты нашли печной изразец с астрологической тематикой возрастом около 300 лет. Он украшен изображением женской фигуры в греческой одежде.