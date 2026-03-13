На западе Москвы появится новый многофункциональный офисный центр

Новый многофункциональный офисный комплекс появится в Западном административном округе Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проект строительства бизнес-центра согласован, его возведут в Можайском районе по адресу: Верейская улица, владение 29/30.

«На свободном от застройки участке планируют возвести многофункциональный комплекс из трех корпусов, объединенных двухэтажным стилобатом и трехуровневым подземным паркингом на 360 машино-мест. Общая площадь комплекса составит более 130 тысяч квадратных метров», - рассказал Щербаков.

Он также уточнил, что три корпуса будут разной высоты: 4, 20 и 38 этажей. Под офисы в них отведены более 75 тысяч квадратных метров. В бизнес-центре также планируют открыть центр госуслуг, торговые предприятия, фудкорт и фитнес-клуб. Объект спроектирован с учетом принципов безбарьерной среды для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется девелопером MR.

Как рассказала его генеральный директор Мария Литинецкая, работы будут проходить в два этапа. На первом – предполагается строительство подземного паркинга и корпуса №1, включая стилобатную часть под ним. В рамках второго этапа возведут второй и третий корпуса со стилобатом.

«Наш новый офисный проект расположен в районе, обладающем высоким потенциалом развития. Он предполагает формат "жить и работать рядом с домом", одновременно оставаясь доступным для компаний разного масштаба», – уточнила Литинецкая.

Комплекс расположится в локации с высокой транспортной доступностью благодаря непосредственной близости к основным городским магистралям, удобному въезду с улицы Багрицкого и развитой сети городского общественного транспорта.