Беспилотный поезд начнет ходить в столичном метро днем в конце этого года

Беспилотный поезд начнет выполнять поездки в метро Москвы в дневные часы в конце 2026 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На следующем этапе тестирования – уже к концу 2026 года – поезд начнет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в графике с другими поездами, пока также без пассажиров. При этом беспилотный состав будет соблюдать привычные для москвичей интервалы движения метро – 90 секунд в самые востребованные часы», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что в 2027 году планируется начать первые поездки с пассажирами, а уже в 2030 году, согласно Стратегии развития транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, запустят первую беспилотную линию метро.

«Программное обеспечение для беспилотного движения разработано и поддерживается сотрудниками столичного транспорта. Оно состоит из нескольких систем: для поезда, инфраструктуры, построения графиков и диспетчеризации. Начальные испытания демонстрируют надежность технологии, а это значит, что при успешном прохождении всех тестов мы не только масштабируем технологию, но и сможем делиться наработками с регионами», – отметил заммэра.

По словам Ликсутова, сейчас беспилотный поезд ходит вне расписания в ночное время, испытания проходят выше прогнозов.