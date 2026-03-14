Ефимов: В Коммунарке возведут образовательный комплекс на 550 мест

В районе Коммунарка планируется возвести образовательный комплекс на 550 мест. Он появится на территории формирующегося жилого квартала.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Трехэтажный образовательный комплекс площадью около 12,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 175 воспитанников детского сада и 375 учеников начальных классов. В левом крыле здания расположится блок начальных классов. Здесь оборудуют учебные кабинеты, гимнастический и спортивный залы, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, зал для проведения мероприятий, а также робокласс с зонами прототипирования, моделирования, соревновательной робототехники, схемотехники и микроэлектроники. Правую часть здания займет детский сад. Там разместят музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также семь групп, — отметил Владимир Ефимов.

Центральную часть здания займет медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Они будут обслуживать весь комплекс. Новый образовательный объект станет важной частью социальной инфраструктуры формирующегося жилого массива «Квартал Румянцево». Жители близлежащих домов смогут водить сюда детей и не тратить много времени на дорогу.

— Вокруг образовательного объекта создадут пространство для игр и активных занятий на улице. Со стороны детского сада оборудуют две спортивные и семь прогулочных площадок с теневыми навесами и игровыми комплексами. Возле школьного блока появится школьный стадион с универсальной площадкой для командных игр, беговым треком с сектором для прыжков в длину. Для школьников также организуют зоны для подвижных игр с лазательными комплексами. На прилегающей к образовательному комплексу территории создадут «зеленые» зоны, где высадят деревья и кустарники, а также разобьют клумбы с многолетними цветами и растениями, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Для оформления фасада используют витражное остекление со стемалитовыми вставками, фиброцементные панели и панели из искусственного камня. Часть здания с дошкольным блоком будет со скругленными углами, а входную группу начальной школы выполнят объемным эркером. Еще одной яркой деталью комплекса станет художественное панно с геометрическими фигурами. В качестве дополнительного источника естественного освещения в крыше над спортивным и зрительным залами установят зенитные фонари.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южном Бутове возведут детский сад на 175 мест.

