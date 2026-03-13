Свыше 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2025 году

В 2025 году в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве собрали более 1,6 миллиона тонн вторсырья, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе уже седьмой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. <...> В первый год действия программы было получено 855 тысяч тонн", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Главная задача проекта – сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным. Для этого была выбрана простая двухконтейнерная система. Брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой были установлены во дворах и возле объектов социальной сферы.

В первые контейнеры можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, а во вторые – все остальные отходы. После этого вторсырье направляется на сортировочные предприятия, где разделяется на десятки компонентов с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов.

В результате вторсырье передается на заводы для последующего повторного использования.

Ранее сообщалось, что за 2025 год москвичи сдали 500 тонн предметов для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Чаще всего сдавались холодильники, диваны и стиральные машины.