Назван срок запуска сезона кикшеринга

Сезон кикшеринга в Москве может начаться примерно в конце марта – начале апреля. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, компании, предоставляющие услуги аренды электросамокатов, будут готовы к запуску в течение 10 дней.

"Традиционно сезон кикшеринга открывается в конце марта, но зима была снежная. Конец марта – начало следующего месяца должно быть все готово", – обратил внимание вице-мэр.

Ликсутов также подчеркнул, что безопасность является приоритетом, поэтому перед началом сезона город тщательно проверит весь парк кикшеринговых средств и не допустит к работе не соответствующих требованиям компаний.

За прошлый год в Москве совершили свыше 71 миллиона поездок на электросамокатах. Причем 85% из них было осуществлено с транспортной целью.

Минувший год также запомнился снижением числа ДТП с участием электросамокатов на 54%, а также уменьшением количества происшествий с детьми на 68%. Добиться таких показателей помогли введенные в 2025-м меры по повышению безопасности.