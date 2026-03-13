Синоптик предупредила о гололедице в выходные дни в Москве

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие дни. По её словам, погоду будет определять антициклон.

«Сначала его центр его будет располагаться над севером Казахстана, и мы будем на его западной периферии. А к концу (следующей. — RT) недели антициклон распространит своё влияние практически до Балтики. И у нас (прогнозируется. — RT) сухая, солнечная погода с температурным фоном на 6-8 °C выше климатической нормы», — рассказала синоптик.

Она добавила, что сегодня и в ближайшие дни в целом температура будет близка к рекордным значениям.

«Я считаю, что мы сегодня побьём рекорд температуры, потому что у нас в прогнозе +11…+13 °C. А максимальная температура (для данного периода. — RT) ранее наблюдалась в 2002 году — +11,5 °C. Такая хорошая солнечная погода сохранится и в выходные дни», — добавила собеседница RT.

Специалист предупредила, что в ночные часы температура как в ближайшее время, так и в рабочие дни будет держаться в диапазоне -1..+1 °C.

«Может быть в центре до +3 °C. А дневная температура — в пределах +10…+13 °C. Снег будет таять ещё более интенсивно, чем накануне, но талая вода в ночные часы при слабой отрицательной температуре будет примерзать. Поэтому в ночные и в утренние часы местами образуется гололедица», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, что в Петербурге 11 марта был зафиксирован температурный рекорд.