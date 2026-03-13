«Активные граждане» выберут мероприятия и фильмы для киноклубов «Москино»

Участники голосований поделятся мнением о жанровых предпочтениях, назовут киноклубы, удобные для посещения, и предложат ведущих для будущих показов.

В проекте «Активный гражданин» открыто новое голосование. Оно посвящено развитию киноклубов «Москино», в которых участники смотрят фильмы, обсуждают сюжеты с критиками, актерами и сценаристами, анализируют поведение главных героев и даже учат французский язык.

В первом вопросе горожане расскажут о своем опыте посещения киноклубов. Далее заинтересованные пользователи смогут поделиться мнением о программе мероприятий, жанровыми предпочтениями и назвать конкретные клубы, в которых они хотели бы побывать.

Кроме того, кинолюбителям предложат оценить работу пяти тематических пространств. Чтобы принять участие в экспресс-голосовании на сайте «Активного гражданина», нужно отсканировать куар-коды в зоне касс кинотеатров, в которых открыты киноклубы. Москвичи расскажут, что для них важно при выборе площадки, какие дни удобны для посещений, а также кого из спикеров они хотели бы видеть на показах.

В некоторых вопросах можно предложить свои варианты ответа. Итоги голосований помогут организаторам расширить событийную программу киноклубов и выбирать фильмы для показов и обсуждений на основе мнений горожан.

Возможности киноклубов «Москино»

В сети кинотеатров «Москино», подведомственных столичному Департаменту культуры, для любителей кинематографа работает пять тематических клубов.

Самый камерный из них — киноклуб «Юность», встречи которого проходят в небольшом зале на 36 мест. Участники смотрят фестивальные фильмы, культовые зарубежные картины на языке оригинала и российские работы при участии их создателей. Кроме того, кинотеатр оборудован проектором для демонстрации мировой классики, снятой на 35-миллиметровую пленку.

Самостоятельно выбрать фильмы для просмотра и дальнейшего обсуждения могут участники старейшего киноклуба «Факел». После сеанса зрители разбирают и анализируют сюжеты вместе с профессиональным киноведом.

Посмотреть авторские картины можно в клубе «Киновзгляд». Участники откроют для себя новые имена в киноиндустрии и обсудят увиденное с критиками, сценаристами или режиссерами.

Французский киноклуб приглашает жителей столицы вместе с культурологом и лингвистом погрузиться в мир франкоязычных фильмов и обогатить лексический запас. После просмотра картины на языке оригинала с субтитрами участники разбирают задумку авторов уже на русском.

Проанализировать отношения, поведение и мотивацию главных героев картин можно в клубе «Кино с психологом». Вместе с практикующим специалистом зрители лучше разберутся в поступках людей.

Познакомиться с афишей мероприятий, купить билет и запланировать посещение можно на сайте Москино в разделе «Специальные мероприятия». Программа отмечена соответствующим названием клуба в заголовке.

Голосования по развитию и оценке киноклубов «Москино» подготовлены проектом «Активный гражданин» совместно со столичным Департаментом культуры. Мнением могут поделиться пользователи с полной и стандартной учетной записью на портале mos.ru.

За участие в каждом голосовании начисляются баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций — партнеров программы, направить на пополнение баланса карты «Тройка», благотворительность и другие цели. Варианты применения баллов представлены на витрине сайта ag-vmeste.ru.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений москвичей. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых и других услуг, а также сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.