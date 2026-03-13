50 маршрутов городского наземного транспорта изменились в Москве прошедшей зимой

Минувшей зимой в Москве были скорректированы 50 маршрутов автобусов и электробусов, а также введены 12 новых направлений в рамках проекта "Москва – область". Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© m24.ru

"Московский транспорт обеспечивает безопасные и комфортные поездки пассажиров по всей столице. Этой зимой выпустили электробусы на 21 маршрут. Инновационные машины отечественного производства помогают улучшать экологию столицы", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Например, 6 января в районе Отрадное на северо-востоке Москвы изменились маршруты сразу 3 рейсов. Теперь электробусы ездят по новому путепроводу между Юрловским проездом и Костромской улицей.

В начале февраля в городе добавилось 10 новых остановок для 20 маршрутов, а также были скорректированы 3 автобусных и электробусных маршрута. В конце того же месяца изменения коснулись еще 9 маршрутов автобусов и электробусов, а для 5 направлений добавили новые остановочные пункты.

Данные изменения не только сделали поездки более удобными, но и улучшили обслуживание пассажиров. В частности, теперь транспортные средства следуют по более востребованным улицам, подъезжая ближе к значимым соцобъектам, жилым комплексам, станциям рельсового каркаса и местам притяжения горожан и туристов.

Москва активно расширяет и улучшает сеть наземного городского транспорта. В столице появляются новые остановки, вводятся дополнительные маршруты и вносятся изменения в существующие.

Например, к открытию новых станций Троицкой линии метро в 2025 году было скорректировано 17 маршрутов, после чего автобусы и электробусы начали останавливаться ближе к вестибюлям, что ускорило и упростило пересадки. В свою очередь, транспортная доступность 16 жилых комплексов улучшилась благодаря изменениям в 13 маршрутах и введению нового маршрута № 202.

Еще 3 маршрута наземного транспорта были адаптированы для комфортного проезда к более чем 20 медицинским учреждениям. В рамках проекта "Москва – область" запустили 25 новых рейсов до ближайших городов Подмосковья. Теперь на линии работают современные российские автобусы, а также установлено 600 новых остановочных павильонов.

Всего же в прошлом году городской транспорт перевез свыше 1,1 миллиарда пассажиров. Это оказалось на 35 миллионов больше, чем годом ранее.

С середины марта ожидается запуск новых автобусов, курсирующих от метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска. Новые рейсы свяжут северо-запад Москвы с Красногорском.

На линии будут работать 25 современных российских автобусов большого класса, обеспечивающих комфортные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров.