На строящейся станции «Сосенки» Троицкой линии метро началась разработка грунта

Новая станция будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032.

На строящейся станции «Сосенки» Троицкой линии метро начались земляные работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Сосенки” Троицкой линии метро строится вдоль Калужского шоссе вблизи одноименной деревни. Сейчас на площадке продолжается вынос коммуникаций из зоны строительства и устройство ограждающих конструкций — для этих целей залито уже свыше семи тысяч кубометров бетона. На участках, где они готовы, началась разработка грунта котлована, ведется монтаж его креплений», — рассказал Владимир Ефимов.

«Сосенки» — станция метро мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Ее строят на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032. Выходы будут вести на улицу Старые Сосенки и Калужское шоссе к жилым, производственным и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта.

«При строительстве станции “Сосенки” уже осуществили выемку свыше 15 тысяч кубометров земли. Работы ведут методом “стена в грунте”, который идеально подходит для строительства под землей в мегаполисе. Станция появится в рамках второго этапа строительства Троицкой линии метро. Завершить все работы на этом участке планируется в 2029 году», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Длина Троицкой линии составит более 43 километров. Она станет одним из самых протяженных радиусов в столичном метро и самым большим за МКАД. Открытие этой линии положительно скажется на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро.

Троицкая линия пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа. После открытия ее нового участка улучшится транспортная доступность Троицка: его жители смогут быстрее добираться до центра столицы. Кроме того, разгрузятся южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С 2011 года холдинг принял участие в строительстве и реконструкции 84 станций, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что станцию метро «Гольяново» планируется достроить в 2028 году.