Кот по кличке Бегемот есть в каждом округе столицы

Коты с кличкой Бегемот, названные в честь персонажа Михаила Булгакова, живут во всех административных округах столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии в пятницу, 13 марта.

«Черных котов в прошлом году называли Мефистофель, Бес, Лилит и Левиафан. Из более нейтральных имен для чернышей владельцы выбирали клички Уголeк, Багир, Сажик, Ночка, Черныш, Чернышевский и Черр. В январе и феврале 2026 года в ветклиниках зарегистрировали пять кошечек по имени Ева, одного Адама, одну Мадонну, также по одному питомцу назвали Моисей, Соломон и Серафим», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что кличка Бегемот является одной из самых популярных для черных кошек столицы.

«По данным Госветслужбы Москвы, коты Бегемоты проживают в каждом округе столицы. В прошлом году пациенты с такой кличкой были зарегистрированы во всех госветклиниках столицы, для питомцев черного цвета это одно из самых популярных имен.

Однако за первые два месяца 2026 года в госветклиниках зарегистрировался всего один Люцифер, один Люцик, две Тьмы, одна Фурия, один Живоглот и ни одного кота Бегемота», – заключили в пресс-службе.