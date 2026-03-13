ИИ-технологии упростили доступ к городским услугам и сервисам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Виртуальные ассистенты помогают еще быстрее и удобнее получать столичные услуги и сервисы: горожане могут находить ответы на свои вопросы и решать повседневные задачи без необходимости ждать специалиста. ИИ-помощники доступны в любое время и привычным способом: в переписке в чате или голосовым запросом. Благодаря искусственному интеллекту цифровые ассистенты сегодня способны поддерживать беседу и предлагать индивидуальное решение даже в нестандартных ситуациях. Развитие ИИ и внедрение этой технологии в городские сервисы будет продолжено», – говорится в сообщении.

Чат-боты и различные виртуальные ассистенты, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ), помогают столичным учителям планировать уроки, разработчикам – писать код, пациентам – вносить показатели здоровья в электронную медицинскую карту (ЭМК) и управлять записями к врачу. Уже свыше 70% горожан хотя бы раз взаимодействовали с чат-ботом или пользовались голосовым помощником.

Пациенты столичных медицинских учреждений могут вносить показатели своего здоровья в электронную медкарту, а также уточнять детали предстоящих визитов в поликлинику или отменять записи к врачу голосом с помощью ИИ-ассистента Алисы. Функции помогают в удобном формате вести дневник здоровья в сервисе, не пропустить важные медицинские приемы и эффективно управлять расписанием посещений врача. Навык можно подключить в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО», он доступен на всех устройствах с Алисой – от смартфонов до умных колонок. С помощью ИИ-ассистента пациенты внесли в ЭМК уже более 100 тыс. записей о своем здоровье.

Транспортный виртуальный ассистент – чат-бот Александра – круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам быстро получать нужную информацию. В среднем он отвечает более чем на 585 тыс. запросов в месяц. Чаще всего чат-бота спрашивают о тарифах и способах оплаты проезда и парковок, поиске забытых вещей, расписании и маршрутах наземного транспорта, приложениях и сайтах транспортного комплекса Москвы. В 2025 году в работе ассистента начал применяться искусственный интеллект, и теперь сервис отвечает на еще большее количество вопросов различной степени сложности, распознает нестандартные формулировки и поддерживает полноценную беседу.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта в «Московской электронной школе» («МЭШ») ассистирует педагогам в планировании уроков. Умный ИИ-помощник интегрирован с цифровыми учебниками библиотеки «МЭШ» и инструкциями раздела «Справка"МЭШ"». Анализируя информацию из учебников и справочные данные, он способен давать подробные и качественные текстовые ответы на самые разные вопросы, подбирать материалы к уроку, готовить конспект и даже придумывать тестовые задания, экономя время учителя. Чат-бот знаком со всеми федеральными образовательными программами и стандартами, а также с нормативными документами. С момента появления умного сервиса свыше 10 тыс. пользователей обратились к нему более 30 тыс. раз.

Виртуальные помощники полезны и программистам. Чат-бот КоДИТ на городской облачной платформе для разработчиков Mos.Hub умеет отвечать на вопросы о технологиях и программировании, самостоятельно писать код на популярных языках и помогать пользователям улучшать их код. Он работает со многими популярными языками, в числе которых Python, Java, JavaScript, C++ и другие. Задавать вопросы боту можно в свободной форме – он легко понимает естественный язык пользователя и выдает ответ.

А голосовой помощник столичного портала поставщиков стал незаменим для предпринимателей. Он обрабатывает уже 100% звонков на горячую линию службы техподдержки портала. Чаще всего виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта консультирует о правилах регистрации и работе на портале, об участии в котировочных сессиях, оформлении машиночитаемых доверенностей или формировании каталога стандартных товарных единиц. Кроме того, электронный помощник оптимизирует работу службы поддержки ресурса: он самостоятельно предоставляет нужную информацию, а оператор подключается для решения нестандартных вопросов.