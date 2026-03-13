«Малый бизнес Москвы» помогает участникам СВО открыть свое дело

В ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) работает комплексная программа поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, которые планируют открыть свое дело. С начала ее реализации в октябре прошлого года в учреждение за поддержкой обратились уже более 60 человек. Об этом сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

© Вечерняя Москва

В МБМ за участником СВО или членом его семьи закрепляется консультант, который помогает с планом действий — от получения знаний до оформления документов — и сопровождает на всех этапах развития.

Они могут воспользоваться различными мерами поддержки, среди которых консультации, обучающие программы, деловые мероприятия и сервисы, которые помогут в развитии бизнеса. Дополнительно предусмотрены бесплатные «Бизнес-боксы» партнеров программы — готовые решения для продвижения, бухгалтерии, кадрового учета и других задач.

Информация о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей размещена в специальном разделе портала mbm.mos.ru — «СВОй бизнес с поддержкой от города». В нем представлены основные инструменты и сервисы, которыми можно воспользоваться для открытия и развития собственного дела при содействии столицы. Так, здесь есть курс «Свое дело: начни сейчас», который помогает начать бизнес тем, у кого нет никакого предпринимательского опыта. Среди участников обучения — ветеран боевых действий и бывший руководитель в агросфере Павел Вычиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как московские предприниматели помогают участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов России.