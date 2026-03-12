Собянин рассказал о реконструкции набережных

12 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о реконструкции набережных, а в мессенджере MAX сообщил о строительстве электродепо «Троицкое» и проведении массовых весенних общегородских работ.

© Вечерняя Москва

Правительство города проводит масштабную работу по реконструкции набережных и прибрежных территорий Москвы-реки, Яузы, канала имени Москвы и других водных артерий.

— Огромная работа, которую мы ведем уже полтора десятилетия, — оценил масштаб реконструкции Сергей Собянин. — С 2011 года были благоустроены 64 набережные Москвы-реки — 109,7 километра береговой полосы. Из них 11 территорий (19,8 километра) — результат прошлого, 2025 года.

Главным событием 2025 года стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». Благоустроенный променад длиной 3,5 километра сразу стал одним из самых востребованных общественных пространств столицы.

— Пешеходный настил проложен над водной гладью. Романтики добавляет Свадебный сад и многочисленные перголы с качелями. А оригинальная подсветка создает волшебную атмосферу в вечернее время, — поделился мэр.

А в Парке Горького благоустроили Пушкинскую набережную от Крымского до Андреевского пешеходного моста. Теперь она стала всесезонной площадкой для досуга и отдыха горожан. Шесть павильонов, которые со стороны реки напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер с верхними палубами-площадками, приглашают отдыхающих посидеть в кафе, поиграть с детьми и приятно провести время.

Проход на набережную вдоль Крымского моста расширили. Также построены два причала для речных судов.

Наведем чистоту

В Москве традиционно пройдут массовые весенние общегородские работы по благоустройству. Они начнутся, как только позволит погода.

— Весеннюю уборку города завершим к 1 мая. Приведем в порядок городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки, — поделился планами Сергей Собянин.

Работы коснутся и жилого фонда, в частности цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений. В порядок приведут дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру.

— Отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнем обновлять дорожную разметку, — добавил мэр.

Помимо этого, специалисты промоют памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовят столицу к открытию сезона фонтанов. А еще в городе обновят краску на уличных фонарях, займутся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов и других технических сооружений.

Уникальное электродепо

Начато возведение крупнейшего в России электродепо — «Троицкое». Оно расположится на земельном участке 26,7 гектара между Калужским и Новомихайловским шоссе. Там будет построено 11 зданий.

— Самый крупный объект — производственно-административный блок площадью около 100 тысяч квадратных метров. Аналогичных по размерам и технологическому оснащению комплексов в стране еще не было, — сообщил мэр Москвы.

Завершить строительство электродепо планируют в 2029 году. В нем будут обслуживать поезда Троицкой линии метро, строительство которой активно ведется.

КСТАТИ

12 марта Сергей Собянин рассказал о строительстве детского сада на 175 мест в Южном Бутове. Трехэтажное здание с алюминиевыми витражами на фасадах расположится на Варшавском шоссе. После ввода в эксплуатацию его передадут в городскую систему образования. По словам мэра, в нем будет семь групп со спальнями и игровыми. Большие окна обеспечат естественное освещение, а раздвижные трансформируемые перегородки помогут удобно зонировать пространства. Также проектом предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.