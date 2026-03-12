В Москве проснулись летучие мыши — одно животное уже поймали в квартире в районе Щукино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, первая летучая мышь залетела в квартиру к пенсионерке на улице Маршала Бирюзова. Животное напугало пожилую женщину и та вызвала спасателей. Но найти животное специалисты смогли не сразу — летучая мышь спряталась в рукаве пальто.

В итоге спасатели забрали напуганное животное в центр реабилитации. Его назвали Биря — в честь названия улицы, где летучую мышь нашли.

