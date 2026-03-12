Стало известно, когда в Москве снова похолодает

Теплая погода в Москве задержится по меньшей мере до 18-19 марта. Соответствующий срок жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, ждать значительных спадов температуры в ближайшую неделю не стоит.

«Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием. То есть это тепло сохранится по крайней мере до 18-19 марта», — уточнил он.

Специалист сообщил, что в течение недели днем столбики термометров будут стабильно показывать около плюс 10 градусов. Исключением станут лишь четверг и пятница, 13 марта, когда воздух прогреется до плюс 13.

«Потом будет несколько скромнее. Ночные температуры по-прежнему будут держаться около нуля градусов Цельсия. Осадков не ожидается», — заключил Шувалов.

В Москве на неделе с 9 по 15 марта установится теплая и солнечная погода с дневной температурой воздуха до +10°C, небольшое похолодание ожидается только на следующей неделе. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"На этой неделе погода будет теплой и солнечной, снегопадов сильных не будет. Да и вообще, существенных осадков на этой неделе и в начале следующей не ожидается. Будет преобладать солнечная погода", - уточнил эксперт эксперт.

По его словам, температура воздуха днем на неделе будет составлять около +6°C, в некоторые дни - до +10°C. При этом во второй половине марта в столице произойдет кратковременное похолодание до -5°C днем, заключил Ильин.

В четверг, 12 марта, в Москве было обновлен суточный рекорд температуры воздуха — она достигла 12 градусов тепла.

Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Как и ожидалось, в столице сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов — это ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году, — говорится в Telegram-канале Леуса.

По его словам, в столице обновление рекордных максимумов также возможно в ближайшие пятницу и в воскресенье.

Срок схода снега в Москве определил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая долговременное мартовское тепло и стабильное положительное отклонение температуры от нормы, сугробы будут таять — с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров в конце текущего месяца», — сказал синоптик.

Как отметил Тишковец, апрель обещает быть теплым — на три-четыре градуса выше климатической нормы. В связи с этим снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше установленного срока, уточнил он.

Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

«Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

Все работы планируется закончить к 1 мая. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

По его словам, в порядок приведут городские и внутридворовые территории, отремонтируют детские и спортплощадки, обновят жилищный фонд, в том числе фасады зданий, входные группы, козырьки подъездов. Говоря о дорожной инфраструктуре, Собянин уточнил, что власти собираются отремонтировать и покрасить ограждения и остановочные павильоны, обновить разметку.

