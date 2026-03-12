Daily Mail: снег выпал в пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет

В пустыне Сахара в седьмой раз за последние 40 лет выпал снег. Об этом пишет Daily Mail.

В материале отмечается, что снегопад наблюдался в городе Айн-Сефра. Сейчас знаменитые оранжевые песчаные дюны побелели, однако снежный покров оказался тонким.

До 2016 года снег там фиксировали в 1979-м. За последние годы явление стало более частым.

В июне 2025-го пустыню Атакама в Чили, которая считается самой сухой в мире, также засыпало снегом. Работники обсерватории опубликовали видеоролик феномена в соцсетях. По словам ученых, до этого момента снег в Атакаме шел ровно 10 лет назад.