Сергей Собянин: Началось строительство крупнейшего в России электродепо

В столице начали возводить крупнейшее в России электродепо — «Троицкое».

Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«На земельном участке 26,7 гектара, расположенном между Калужским и Новомихайловским шоссе, возведут 11 зданий. Самый крупный объект — производственно-административный блок площадью около 100 тысяч квадратных метров. Аналогичных по размерам и технологическому оснащению комплексов в стране еще не было», — написал Мэр Москвы.

В состав комплекса войдут административно-бытовой корпус, блоки производственных и бытовых помещений, мотодепо для обслуживания и ремонта моторельсового транспорта, а также отстойно-ремонтный корпус с цехами для эксплуатационного обслуживания и ремонта подвижного состава. Помимо этого, здесь будут участок мойки и участок обточки колесных пар подвижного состава.

Создадут также 70 смотровых канав, что в два раза больше обычного количества, и полигон для практического обучения локомотивных бригад, где специалисты смогут оттачивать навыки управления поездами. Появится и энергетический комплекс, который будет обслуживать только новое депо.

Завершить строительство электродепо «Троицкое» планируют в 2029 году. В нем будут обслуживать поезда Троицкой линии метро, строительство которой активно ведется.

Мэр Москвы напомнил, что в ее составе в сентябре 2024-го открыли четыре станции: «Тютчевскую», «Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов» и «Новаторскую», а в декабре того же года еще три: «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». В сентябре 2025-го заработали станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».