Определен срок схода снега в Москве

Срок схода снега в Москве определил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Его прогноз передает РИА Новости.

«Учитывая долговременное мартовское тепло и стабильное положительное отклонение температуры от нормы, сугробы будут таять — с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров в конце текущего месяца», — сказал синоптик.

Как отметил Тишковец, апрель обещает быть теплым — на три-четыре градуса выше климатической нормы. В связи с этим снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше установленного срока, уточнил он.

Ранее Тишковец напомнил, что для завершения отопительного сезона в течение 5 суток среднесуточная температура должна стабильно превышать плюс 8 градусов. Обычно такие показатели устанавливаются в период с 19 по 24 апреля. Метеоролог заявил, что в этом году отключение отопления может произойти раньше обычного из-за теплой весны.